В Рязани осудят бывшего судебного пристава за получение взятки

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 290 и части 1 статьи 291.2 УК РФ («Получение взятки»).

В Рязани осудят бывшего судебного пристава за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

С декабря 2021 года по март 2022 года бывший судебный пристав УФССП получил от должников и их родственников восемь взяток за незаконное окончание исполнительного производства и возврат исполнительного листа взыскателю без фактического исполнения.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 290 и части 1 статьи 291.2 УК РФ («Получение взятки»). Материалы дела направили в суд.