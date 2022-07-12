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В Рязани осудили мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девушку

В Рязани вынесли приговор мужчине 1994 года рождения, напавшему на 17-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

7 января 2022 года мужчина был пьян и на улице города с консервным ножом напал на 17-летнюю девушку, отнял у нее телефон и скрылся.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Личность нападавшего удалось установить, его задержали и заключили под стражу. Приговор назначил ему четыре года в колонии строгого режима.