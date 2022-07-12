В Рязани новое отделение МФЦ откроется в ТРЦ «М5 Молл»

Открытие состоится в пятницу, 15 июля.

В Рязани новое отделение МФЦ откроется в ТЦ «М5 Молл». Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Открытие состоится в пятницу, 15 июля. На мероприятии ожидается выступление зампреда регионального правительства Артема Никитина, министра экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева и представителей ГИБДД.

Многофункциональный центр расположен у входа № 3 со стороны Московского шоссе, также информацию о местонахождение МФЦ можно получить на стойке администратора.

Рязанцы смогут получить в отделении центра более 370 услуг, в том числе услуги по регистрации транспортного средства и выдачи водительских удостоверений.