В Рязани назвали единственное убыточное муниципальное предприятие

Из 15 предприятий в минус ушел «МКЦ». Его долг составил 36 млн рублей.

Во вторник, 12 июля, на комитете по экономическому развитию и муниципальной собственности, депутаты назвали единственное муниципальное предприятие, которое сработало в убыток в 2021 году.

Из 15 предприятий в минус ушел «МКЦ». Его долг составил 36 млн рублей. Основная причина — усиление платы за фактическое пользование землей.

Отдельно депутаты выделили также «Детское питание» и «УРТ». В период коронавируса они брали кредиты для продолжения работы. А в 2021 году банк списал долги, так как предприятия выполнили все необходимые условия.