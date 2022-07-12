В Путятинском районе пензенец устроил массовое ДТП

25-летний житель Пензенской области на Honda Accord не выбрал безопасную дистанцию при движении.

В Путятинском районе пензенец устроил массовое ДТП. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла вечером в воскресенье, 10 июля, на 304 километре трассы М5 «Урал». У села Екатериновка 25-летний житель Пензенской области на Honda Accord не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Vesta. Она по инерции столкнулась с автомобилем Peugeot, а тот — с Chevrolet Aveo.

В аварии никто не пострадал. Проводится проверка.