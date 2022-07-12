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В Подмосковье мужчина проткнул шею насквозь электрической пилой
Он рассказал, что чинил крышу на даче и случайно упал вниз, наткнулся на электрическую пилу, которая перерезала шею насквозь. Врачи провели операцию и спасли мужчину.

В Подмосковье мужчина проткнул шею насквозь электрической пилой. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Инцидент произошел в Ступине. В областную больницу поступил 34-летний мужчина со сквозным повреждением гортани. Он рассказал, что чинил крышу на даче и случайно упал вниз, наткнулся на электрическую пилу, которая перерезала шею насквозь.

Врачи рассказали, что у мужчины не были задеты жизненно важные органы и сосуды. Ему провели операцию, установили трахеостому, зашили рану и частично ушили гортань.

Он провел сутки в реанимации, после чего его перевели в отоларингическое отделение.

Через несколько дней к мужчине вернулся голос и способность говорить. После трахеостому убрали и он задышал сам.

В настоящее время пострадавшего выписали из больницы.