В Пермском крае 19-летний студент умер после укуса клеща

В конце июня жителя Чермоза укусил клещ. 23 июня молодой человек впал в кому и две недели пролежал в реанимации без сознания.

В Пермском крае 19-летний студент умер после укуса клеща. Об этом пишет «КП-Пермь».

В конце июня жителя Чермоза укусил клещ. 23 июня молодой человек впал в кому и две недели пролежал в реанимации без сознания.

Выяснилось, что клещ был переносчиком двух инфекций. В краевом минздраве подтвердили информацию и сообщили, что пациенту оказывали всю необходимую помощь.

Молодой человек учился на автомеханика в агропромышленном техникуме.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области за неделю от укусов клещей пострадали 44 ребенка.