В Пермском крае 19-летний студент умер после укуса клеща
В конце июня жителя Чермоза укусил клещ. 23 июня молодой человек впал в кому и две недели пролежал в реанимации без сознания.
В Пермском крае 19-летний студент умер после укуса клеща. Об этом
В конце июня жителя Чермоза укусил клещ. 23 июня молодой человек впал в кому и две недели пролежал в реанимации без сознания.
Выяснилось, что клещ был переносчиком двух инфекций. В краевом минздраве подтвердили информацию и сообщили, что пациенту оказывали всю необходимую помощь.
Молодой человек учился на автомеханика в агропромышленном техникуме.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области за неделю от укусов клещей пострадали 44 ребенка.