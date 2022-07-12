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В Горроще после урагана дерево упало на территорию рынка
Инцидент произошел на улице Гоголя

В Горроще после урагана дерево упало на территорию рынка. Об этом сообщили очевидцы в группе «Рязань» во вторник, 12 июля.

Инцидент произошел на улице Гоголя. На фото видно, что часть дерева сломалась и повисла над тротуаром между прилавками. Несмотря на это рынок продолжает работать.

Напомним, вечером в понедельник, 11 июля, на Рязань обрушился ливень с сильным ветром. Рязанцы поделились кадрами последствий урагана: в Песочне ветер выбил стекло на балконе многоэтажки, которое упало на припаркованный автомобиль, у ЖК «Легенда» на мужчину с ребенком упал железный щит, а в Канищеве из-за ветра сломались светофоры.

Фото Светланы Моисеевой