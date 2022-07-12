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В центре Москвы в СПА-салоне изнасиловали 17-летнюю девушку
Сертификат на массаж ей подарили на день рождения.

В центре Москвы в СПА-салоне изнасиловали 17-летнюю девушку. Об этом пишет «МК».

В полицию обратилась мать несовершеннолетней. Девушка рассказала, что сеанс массажа ей подарили на день рождения.

После процедуры две работницы салона и неизвестный мужчина азиатской внешности предложили ей и ее подруге отпраздновать день рождения. Они пригласили девушек выпить шампанского. Всего компания выпила 4,5 бутылки. После этого имениннице предложили дополнительный сеанс массажа, который закончился изнасилованием. Девушка рассказала, что очнулась на остановке общественного транспорта.

Полиция проводит проверку.