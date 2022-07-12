В Александро-Невском районе осудят главу сельского поселения за служебный подлог
Ей грозит до двух лет лишения свободы.
В Александро-Невском районе в суд направили уголовное дело по обвинению в служебном подлоге главы одного из сельских поселений района. Об этом сообщила региональная прокуратура.
В 2019 году чиновница официально устроила в администрацию своего знакомого на должность рабочего по уборке территорий. Начисленную ему зарплату глава сельсовета получала сама и складывала эти деньги до января 2022 года. Всего она незаконно получила 370 тысяч рублей.
Обвиняемая полностью возместила ущерб, вернув деньги в бюджет.
По части 1 статьи 292 УК РФ ей грозит до двух лет лишения свободы.