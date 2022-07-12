Умерла пострадавшая в массовом ДТП под Рязанью 74-летняя женщина

Авария произошла 2 июля около поворота на Секиотово.

Умерла пострадавшая в массовом ДТП под Рязанью 74-летняя женщина. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Женщина умерла в понедельник, 11 июля.

Напомним, авария произошла 2 июля около поворота на Секиотово. 45-летняя рязанка на Skoda Octavia зацепила обочину, не справилась с управлением, вылетела на «встречку» и столкнулась с двумя автомобилями.

В ДТП пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. На видео попал момент столкновения.