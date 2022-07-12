Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
24°
Срд, 13
25°
Чтв, 14
23°
ЦБ USD 61.3 0.03 12/07
ЦБ EUR 61.81 -0.24 12/07
Нал. USD 65.65 / 61.11 12/07 14:03
Нал. EUR 65.6 / 60.91 12/07 14:03
Новости
Публикации
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
Вчера 15:27
2 589
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
8 599
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
11 540
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
20 000
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанский «Водоканал» планирует взять кредит на 110 миллионов рублей из-за судебного спора с нефтезаводом
Директор предприятия пояснил, что РНПК выставляет счета за биологическую очистку стоков. Денежные средства, которые были по финансовым планам предусмотрены на их оплату, направили на реконструкцию коллекторов на проездах Речников и Шабулина.

Во вторник, 12 июля, на комитете по экономическому развитию и муниципальной собственности, рязанский «Водоканал» попросил депутатов гордумы одобрить получение кредита на 110 миллионов рублей под 11% из-за судебного спора с нефтезаводом.

Директор рязанского «Водоканала» рассказал, что сейчас идет разбирательство с предприятием РНПК, по итогам которого им, скорее всего, придется выплатить 110 млн рублей.

«В настоящий момент, нефтезавод не выставляет нам счета за биологическую очистку стоков. Денежные средства, которые были по финансовым планам предусмотрены на их оплату, направили на реконструкцию коллекторов на проездах Речников и Шабулина», — отметил Павел Морковин.

Он добавил также, что разбирательства с нефтезаводом идут уже давно. «Водоканал» подал на них в суд, чтобы заставить выставить счета для оплаты.

Депутаты уточнили, по какой причине РНПК отказывается выставлять счета. Директор «Водоканала» пояснил, что нефтезавод пытается принудить их подписать другой договор сотрудничества, по которому предприятие станет абонентом, а не транспортером сточных вод.

«Это приведет к тому, что нефтезавод сможет выставлять „Водоканалу“ счета на оплату за негативное влияние на окружающую среду. А там много миллионная сумма», — акцентировал внимание Павел Морковин.

Депутаты приняли единогласное решение передать этот вопрос на заседание рязанской городской думы.