Рязанский «Водоканал» планирует взять кредит на 110 миллионов рублей из-за судебного спора с нефтезаводом

Директор предприятия пояснил, что РНПК выставляет счета за биологическую очистку стоков. Денежные средства, которые были по финансовым планам предусмотрены на их оплату, направили на реконструкцию коллекторов на проездах Речников и Шабулина.

Во вторник, 12 июля, на комитете по экономическому развитию и муниципальной собственности, рязанский «Водоканал» попросил депутатов гордумы одобрить получение кредита на 110 миллионов рублей под 11% из-за судебного спора с нефтезаводом.

Директор рязанского «Водоканала» рассказал, что сейчас идет разбирательство с предприятием РНПК, по итогам которого им, скорее всего, придется выплатить 110 млн рублей.

«В настоящий момент, нефтезавод не выставляет нам счета за биологическую очистку стоков. Денежные средства, которые были по финансовым планам предусмотрены на их оплату, направили на реконструкцию коллекторов на проездах Речников и Шабулина», — отметил Павел Морковин.

Он добавил также, что разбирательства с нефтезаводом идут уже давно. «Водоканал» подал на них в суд, чтобы заставить выставить счета для оплаты.

Депутаты уточнили, по какой причине РНПК отказывается выставлять счета. Директор «Водоканала» пояснил, что нефтезавод пытается принудить их подписать другой договор сотрудничества, по которому предприятие станет абонентом, а не транспортером сточных вод.

«Это приведет к тому, что нефтезавод сможет выставлять „Водоканалу“ счета на оплату за негативное влияние на окружающую среду. А там много миллионная сумма», — акцентировал внимание Павел Морковин.

Депутаты приняли единогласное решение передать этот вопрос на заседание рязанской городской думы.