Рязанские депутаты поинтересовались, что ждет подростков, задержанных на Почтовой ночью

Начальник отдела аппарата комиссий по делам несовершеннолетних Александра Батурина рассказала схему работы с задержанными подростками и их родителями.

Во вторник, 12 июля, на комитете по общественной безопасности и противодействию коррупции, депутаты обсудили задержания подростков на улице Почтовой.

Депутат уточнила у начальника отдела аппарата комиссий по делам несовершеннолетних Александры Батуриной, проводятся ли работы с родителями и подростками, которых задерживают на улице Почтовой в ночное время.

«Мы с сотрудниками полиции постоянно проводим рейды по общественным территориям, в том числе и на улице Почтовой. Нам сообщают о пойманном ребенке, мы проводим с ним беседу. Родители же привлекаются к административной ответственности», — рассказала Александра Батурина.

Кроме того, она отметила, что рейды на Почтовой будут продолжаться, так как там собирается большое количество молодежи.

Напомним, что ранее на мать 16-летней участницы стрельбы на улице Почтовой составили протокол.