Разбивший чужую машину рязанец получил условный срок

Мужчина в состоянии наркотического и алкогольного опьянения ударил кулаком дверь автомобиля, оторвал стекло заднего вида и разбил лобовое стекло. Владелец легковушки в это время находился в салоне.

Разбивший чужую машину рязанец получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В конце марта 2022 года 23-летний ранее судимый мужчина на одной из улиц Путятина напал на «ВАЗ-21124». Он ударил кулаками по задней двери машины, оторвал зеркало и разбил лобовое стекло. Владелец легковушки в этот момент находился в салоне. Выяснилось, что злоумышленник находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянение и сделал это «из-за внезапно возникшей неприязни к водителю».

Общий ущерб составил 5,5 тысяч рублей.

Уголовное дело против рязанца возбудили по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

На суде мужчина признал свою вину и возместил материальный ущерб пострадавшему. Ему назначили один год и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и один месяц. Также рязанцу запретили покидать место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и предписали являться в указанный орган один раз в месяц для регистрации.