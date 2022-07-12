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Полицейские задержали рязанца, который поджег два автомобиля из-за ревности
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») и по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы.

Полицейские задержали рязанца, который поджег два автомобиля из-за ревности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В конце февраля в полицию обратился 29-летний рязанец и рассказал, что в его дворе сгорел его «ВАЗ-2115». Пожарные установили, что это был поджог. Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия не дали результата. В марте мужчина снова обратился в полиции и сообщил, что во дворе его дома сгорел Volkswagen. Экспертиза установила, что причиной также был поджог.

Оперативники установили, что к поджогу автомобилей причастен 34-летний рязанец. Его нашли и задержали.

Выяснилось, что мужчина сделал это из-за ревности. Женщина ушла от него к его 29-летнему знакомому. Тогда рязанец решил проучить соперника и поджог его автомобиль. Когда пострадавший приобрел новую машину, злоумышленник поджог и ее. Мужчина готовился к преступлению и постарался не оставить следов и улик.

Также оказалось, что злоумышленник причастен к краже четырех аккумуляторов с двух грузовиков, припаркованных на окраине Рязани.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») и по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы.