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24 июня 12:30
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ООО «РГМЭК» раскрывает информацию за июнь 2022 года

ООО «РГМЭК» в соответствии с пп. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за июнь 2022 года:

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за июнь 2022 года.