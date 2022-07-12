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Общественники раскритиковали ремонт в рязанской школе № 28
Вместе с родителями учеников активисты обошли оба здания школы и нашли несколько серьезных недочетов. Они направили письма с приглашением осмотреть ремонт мэру и зампреду регионального правительства, который курирует образование.

Рязанские активисты «Общероссийского народного фронта» проверили выполнение ремонта кровли в школе № 28 Рязани. Ранее в здании из-за дождя протекла крыша.

Общественники вместе с родителями школьников нашли ряд серьезных недостатков: в шиферном покрытии нашли более 10 дыр, через которое просматривается небо. Также активисты отметили плохое состояние школьного забора и отсутствие перегородок в туалете.

«Вместе с родителями учеников мы обошли оба здания школы, весь периметр школьного двора, забрались на чердак в надежде увидеть положительные результаты проделанных работ. Честно говоря, увиденные результаты ремонта не вызывают восторга. На наш взгляд, кровля школьного здания по-прежнему далека от нормативного состояния, а значит гарантировать отсутствие протечек и возможных аварийных ситуаций не представляется возможным» — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат депутат Госдумы Андрей Красов.

Активисты направили письма в адрес мэра и зампреда регионального правительства, который курирует образование.

«Предлагаем вместе с нами лично подняться на крышу школы№ 28 и прямо на месте принять решение об адекватности предпринятых мер», — добавил Красов.

Ранее мэр Рязани Елена Сорокина уже посещала школу. Позже рязанцы сообщили, что после проведенного ремонта и дождя там вновь протек потолок.