Новый сервис купли-продажи автомобилей появился на «Госуслугах»

Договор о продаже машины можно будет заключить полностью онлайн.

На портале «Госуслуги» начал работать сервис купли-продажи автомобилей. Об этом заявили в Минцифры России, сообщило РИА « ФАН ».

Отмечается, что договор о продаже машины можно будет заключить полностью онлайн, он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге.

Покупатель и продавец должны быть совершеннолетними, их записи в «Госуслугах» должны быть подтверждены.

Помимо этого, участникам сделки нужно будет установить приложение «Госключ», которое позволит подписать нужные документы.