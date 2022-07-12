На Касимовском шоссе остановили водителя в состоянии наркотического опьянения

После результатов экспертизы водителя привлекут к административной ответственности.

На Касимовском шоссе остановили водителя в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во вторник, 12 июля, около 4 утра, отряд ППС заметил на Касимовском шоссе подозрительный автомобиль. Водитель двигался так, как будто не может справится с управлением. Его остановили.

За рулем оказался 22-летний житель соседнего региона. Полицейские предположили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Мужчину отстранили от управления автомобилем и отправили на медосвидетельствование.

После результатов экспертизы водителя привлекут к административной ответственности.