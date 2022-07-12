Мэрия обратилась к рязанцам после урагана в городе

В Рязани на более чем 70 адресах повредились ветром деревья, а также оборвались провода электропередач.

В Рязани городские службы продолжают ликвидировать последствия урагана. Об этом сообщили в мэрии.

В горадминистрации отметили, что в Рязани на более чем 70 адресах повредились ветром деревья, а также оборвались провода электропередач.

Городские службы выезжают по поступившим вызовам, вывозят поваленные деревья и ветки.

Работы прошли по адресам: улица, Большая, дом № 17, Касимовское шоссе, дом № 8, Касимовское шоссе, дом № 25 корпус 1, Касимовское шоссе, дом № 54 корпус 1, улица Тимакова, дом № 24, улица Циолковского, дом № 15 корпус 5, улица Тимуровцев, дом № 9 корпус 3 и корпус 1, улица Новоселов, дом № 10, улица Садовая, дом № 23, улица Октябрьская, дом № 65.

Отмечается, что во всех районах города работают бригады по восстановлению линий электропередач.

Рязанцев предупредили, что днем во вторник, 12 июля, возможны грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Администрация напомнила, что во время непогоды нельзя находиться под конструкциями и рекламными щитами, деревьями, рязанцам также посоветовали не парковать вблизи них автомобили.