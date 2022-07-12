Медведев анонсировал создание единой валюты России и союзников

По словам Медведева, европейская валюта слабеет и России с партнерами необходимо переходить на новые способы оплаты.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем может появиться новая резервная валюта стран БРИКС. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

По словам Медведева, европейская валюта слабеет и России с партнерами необходимо переходить на новые способы оплаты, включая национальные валюты — российский рубль, китайский юань, индийская рупия.

«В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов», — сообщил зампред Совбеза.

Кроме того, Медведев призвал хранить сбережения в рублях.