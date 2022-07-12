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Лукашенко: Запад готовит планы нападения на Россию
Он подчеркнул, что направления удара уже известны.

Лукашенко заявил, что Запад готовит планы нападения на Россию. Об этом пишет издание «БЕЛТА».

Во вторник, 12 июля, на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию. Он подчеркнул, что направления удара уже известны.

«И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что события вокруг Белоруссии и России требуют концентрации и бдительности.