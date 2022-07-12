Косметическая сеть Lush закроет бизнес в России

Британский офис приостановил работу с партнером в России еще в марте.

В России закроются все оставшиеся магазины британской косметической сети Lush. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на трех консультантов рынка торговой недвижимости.

Отмечается, что компания не смогла организовать в страну поставки даже по параллельному импорту. Владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Британский офис приостановил работу с партнером в России еще в марте. По данным «Коммерсанта», последняя купленная партия застряла в Риге, ее так и не ввезли в страну.

Отмечается, что Lush работает на рынке России с 2001 года.