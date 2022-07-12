Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное ураганом энергоснабжение

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов необходимо по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» восстанавливают энергоснабжение после прохождения урагана по территории региона. В зоне риска — Рязанский, Шиловский, Сараевский и Спасский районы.

Вечером 11 июля в Рязанской области резко ухудшилась погода — ветер усилился до 17 метров в секунду, полил сильный дождь и выпал град. Последствиями непогоды стали поваленные деревья и поврежденные автомобили. Массовых отключений зафиксировано не было.

В аварийно- восстановительных работах задействована 61 бригада: 155 человек и 73 единиц техники. Энергоснабжение социально значимых объектов находится под особым контролем. Ход восстановительных работ контролирует оперативный штаб.

Энергетики находятся на постоянной связи с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов необходимо по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.