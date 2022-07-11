Житель Волгограда увидел убийство своей подруги по видеосвязи

Школьницу забил до смерти местный житель с психическими отклонениями.

В Ельце убили 17-летнюю девушку из Волгограда. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил портал Gorod48.ru.

Трагедия случилась в ночь на понедельник, 11 июля. Девушка гостила у своей тети и возвращалась с прогулки от друзей. Она разговаривала по видеосвязи со своим другом, как внезапно из кустов на нее напал мужчина. Секунды ее жизни увидел друг по ту сторону экрана — злоумышленник забил школьницу до смерти.

Полицейским удалось установить личность убийцы — им оказался местный житель с психическими отклонениями. Его задержали.