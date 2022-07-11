В Старожиловском районе утилизировали найденные на поле останки свиньи

Специалисты старожиловской ветстанции провели дезинфекцию места ненадлежащего размещения биологических отходов.

В Старожиловском районе утилизировали найденные на поле останки свиньи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

8 июля 2022 года специалисты ведомства проверили сообщение о ненадлежащем размещении биологических отходов в Старожиловском районе. Около деревни Акулово они обнаружили труп свиньи на земле сельхозназначения. Это нарушало ветеринарные правила утилизации биоотходов.

Для утилизации и проведения дезинфекции территории привлекли специалистов старожиловской ветстанци.

Сообщается, что экспертиза не выявила в останках животного вируса африканской чумы свиней.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Приокском обнаружили трупы животных без головы и конечностей.

Фото группы «Новости Рязани «ВКонтакте»