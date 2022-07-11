В Спасском районе задержали рязанца, который украл из магазина энергетики и мороженное

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).

В Спасском районе задержали рязанца, который украл из магазина энергетики и мороженное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась хозяйка магазина в селе Федотьево и рассказала, что кто-то взломал дверь в помещение. Прибывшие на место оперативники установили, что на входной двери перепилили дужки петель. Из магазина пропали несколько банок энергетических напитков и несколько упаковок мороженного. Спиртное злоумышленник не тронул.

Местные жители рассказали полицейским, что ночью в селе заметили не местный советский автомобиль. Владельцем машины оказался пожилой житель Рязанского района. Он рассказал, что недавно продал машину молодому человеку. 18-летнего рязанца нашли и задержали.

Выяснилось, что молодой человек ранее был в Федотьеве у приятелей. Вечером он приехал в село, перепилил дужки петель у двери магазина и зашел внутрь. В торговом зале он взял энергетики и мороженное, которым после угостил знакомых подростков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).