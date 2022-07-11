В Смоленске пешеход упал под колеса водителю и погиб

Видео в понедельник, 11 июля, опубликовал портал Readovka67.

В Смоленске пешеход упал под колеса водителю и погиб. Видео в понедельник, 11 июля, опубликовал портал Readovka67.

Трагедия случилась накануне в воскресенье, 10 июля, на пешеходном переходе у площади Победы. Там 27-летний водитель на автомобиле Mercedes насмерть сбил пешехода, который стоял у «зебры».

Судя по кадрам, пешеход сам упал под колеса иномарки. Местные жители предположили, что мужчина либо был пьян, либо ему стало плохо.

«Он либо был пьян, либо ему стало плохо. Есть запись с регистратора, что товарищ не виноват», — рассказали местные жители.