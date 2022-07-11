В Саратовской области школьник умер на тренировке по самбо
Прокуратура организовала проверку после смерти несовершеннолетнего.
В Саратовской области школьник умер на тренировке по самбо. Об этом
Инцидент произошел в Балашове. Десятилетний мальчик пришел в спортшколу на тренировку по самбо и потерял сознание. Его госпитализировали, но ребенок умер в больнице.
Прокуратура организовала проверку после смерти несовершеннолетнего.
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Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время тренировочного боя на саблях погиб атаман казачьих войск.
Фото СУ СКР по Саратовской области