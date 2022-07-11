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В Саратовской области школьник умер на тренировке по самбо
Прокуратура организовала проверку после смерти несовершеннолетнего.

В Саратовской области школьник умер на тренировке по самбо. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Балашове. Десятилетний мальчик пришел в спортшколу на тренировку по самбо и потерял сознание. Его госпитализировали, но ребенок умер в больнице.

Прокуратура организовала проверку после смерти несовершеннолетнего.

Следователи сообщили, что на теле ребенка нет телесных повреждений, указывающий на криминальных характер смерти.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время тренировочного боя на саблях погиб атаман казачьих войск.

Фото СУ СКР по Саратовской области