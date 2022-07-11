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В рязанском ТЦ «Атрон» сломанный эскалатор не могут починить из-за отсутствия импортной детали
Подъемный механизм не работает уже несколько недель.

В рязанском ТЦ «Атрон» сломанный эскалатор не могут починить из-за отсутствия импортной детали. Об этом пишет «КП-Рязань».

Подъемный механизм не работает уже несколько недель. Администратор торгового центра рассказал изданию, что в здании установлены эскалаторы швейцарской фирмы Schindler. Детали для подъемника в России не производят, поэтому сроки ремонта неизвестны. В ТЦ пояснили, что аналог детали можно сделать в Китае или других странах, но доставка из-за сложной логистики займет неопределенное время.

" Мы приносим посетителям извинения за доставленные неудобства, но решить проблему быстрее пока невозможно. Когда удастся устранить поломку, пока не ясно. Можно сказать одно — это всерьез и надолго", — подчеркнули в торговом центре.

В июле 2021 года в ТЦ «Атрон» уже ломался эскалатор. Очевидцы рассказали, что это произошло из-за большого наплыва желающих вакцинироваться от коронавируса.