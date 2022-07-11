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В Рязанской области 12 июля ожидаются небольшие дожди и жара до +27 градусов
Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз на вторник, 12 июля, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью возможен кратковременный дождь, местами гроза. Такая же погода ожидается и днем. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градуса. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.