В Рязанской области 12 июля ожидаются небольшие дожди и жара до +27 градусов

Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз на вторник, 12 июля, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью возможен кратковременный дождь, местами гроза. Такая же погода ожидается и днем. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градуса. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.