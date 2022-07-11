В Рязани засняли пробку на Московском шоссе

Она тянется от ТЦ «Премьер» до перекрестка улиц Вокзальная и Первомайский проспект.

В Рязани засняли пробку на Московском шоссе. Пост об этом в понедельник, 11 июля, опубликовали в группе «Новости Рязани „Вконтакте“».

«И так каждое утро. Московское шоссе. Приходится идти пешком. Под мостом на „Барсе“ вечно все стоит. Давайте уже что-то делайте, только новостройки кругом!» — написали рязанцы.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 9.40 пробка тянется от ТЦ «Премьер» до перекрестка улиц Вокзальная и Первомайский проспект.