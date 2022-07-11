В Рязани неизвестные вскрыли дом на улице Соборной

Здание находится недалеко от рязанского кремля.

В Рязани неизвестные вскрыли дом на улице Соборной. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили пользователи в группе «Рязанский формат».

Уточняется, что ветхое здание расположено по адресу улица Соборная, дом № 4, недалеко от рязанского кремля. По словам местных жителей, замки вскрывают не в первый раз.

«Кто-то там тусит, возможно бомжи. Валяются матрасы, бутылки и прочее. Нам уже не раз официально обещали здание закрыть и охранять хоть оставшееся. Не получилось, похоже…», — рассказали рязанцы.

Также местные жители рассказали, что первый раз замок вскрыли в апреле этого года.