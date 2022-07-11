В Рязани на улице Юбилейной дерево рухнуло на козырек подъезда и оборвало провода
Инцидент случился во дворе дома № 3 корпус 1 по улице Юбилейной.
В Рязани на улице Юбилейной дерево рухнуло на козырек подъезда и оборвало провода. Об этом в понедельник, 11 июля,
Инцидент случился во дворе дома № 3 корпус 1 по улице Юбилейной. По словам очевидцев, дерево оборвало провода уличных фонарей.
«Упало дерево на козырек третьего подъезда на улице Юбилейной, дом № 3 корпус 1. Зацепило провода уличных фонарей. Они и так работали не очень, теперь вообще работать не будут», — говорится в посте.
В происшествии никто не пострадал.