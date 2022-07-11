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В Рязани двух подростков осудят за разбой
В начале февраля 2022 года два рязанца напали на случайного прохожего, облили его из газового баллончика, избили и отобрали телефон. Уголовное дело передали в суд.

В Рязани двух подростков осудят за разбой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В начале февраля 2022 года два рязанца 2004 года рождения напали на случайного прохожего, облили его из газового баллончика, избили и отобрали телефон. Ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Материалы дела направили в суд. Рязанцам грозит до десяти лет лишения свободы.