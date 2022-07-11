В России продлили ограничение полетов на юг страны до 18 июля
Режим ограничений на выполнение полетов до сих пор распространяется на 11 аэропортов юга и центральной России.
В России продлили ограничение полетов на юг страны до 18 июля. Об этом в понедельник, 11 июля,
Режим ограничений на выполнение полетов до сих пор распространяется на 11 аэропортов юга и центральной России. Это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Напомним, что мера действует с 24 февраля.