Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
29°
Втр, 12
22°
Срд, 13
25°
ЦБ USD 61.27 -1.87 09/07
ЦБ EUR 62.05 -2.08 09/07
Нал. USD 64.85 / 72.5 11/07 15:57
Нал. EUR 67.4 / 72.8 11/07 15:57
Новости
Публикации
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале Госуслуг появился опрос, призывающий...
58 минут назад
179
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
7 874
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
10 866
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
19 245
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В разгар приемной кампании МТС обеспечила мобильным интернетом РГРТУ имени Уткина
МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина. В разгар приемной кампании абитуриенты могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с.

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина. В разгар приемной кампании абитуриенты могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с.

Университет является одним из ведущих технических вузов страны в сфере подготовки специалистов в области радиоэлектроники, информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе информационной безопасности. Одновременно в нем учатся более 5000 студентов разных форм обучения и специальностей.

Установленное телеком-оборудование способно обеспечить доступ к мобильным сервисам в районе университета и высокую скорость передачи данных.

«В этом году интерес к IT-специальностям чрезвычайно высок, а наш университет является основным специализированным вузом в этой сфере в Рязанской области. Определено почти 900 бюджетных мест для поступления на первый курс, есть конкурс. Несмотря на возможность подачи документов в электронном виде, многие приходят за консультациями лично. Уже в университете приемная комиссия может сориентировать в навигации по нашему сайту, загрузке документов и отслеживанию результатов зачисления. Кроме того, уже в период учебного года наши студенты обязательно пользуются коммуникационным порталом университета и базой учебных материалов. Скоростной интернет для этого крайне необходим», — рассказал проректор по молодежной политике РГРТУ имени Уткина Андрей Цветков.

«Будущие IT-специалисты во многом наравне с профессионалами пользуются всеми возможностями удаленного получения информации, учебы и работы. Наша Big Data отметила рост двукратный рост мобильного трафика, потребленного в районе РГРТУ. Понимая, насколько важно в растущем потоке информации, чтобы все грузилось быстрее, мы ускорили мобильный интернет в районе университета до 50 Мбит/с. Этого достаточно для скачивания учебного контента и общения. Для более сложных задач в Рязани у нас развернута большая сеть фиксированного интернета со скоростями до 1 Гбит/с», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Помимо Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина МТС увеличила скорость мобильного интернета также для Рязанского Государственного Технологического колледжа, Рязанского медицинского колледжа и Рязанского Автотранспортного техникума имени Живаго.

На сегодняшний день связь МТС доступна 95 процентам населения Рязанской области.