В Путятине умер 36-летний дальнобойщик

Мужчина отправился в рейс из Новомосковска в Екатеринбург со своим восьмилетним сыном, сообщило ИД «Пресса».

В Путятине умер 36-летний дальнобойщик. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщило ИД «Пресса».

Трагедия случилась в субботу, 9 июля, вблизи придорожного комплекса «Все путем». Мужчина отправился в рейс из Новомосковска в Екатеринбург со своим восьмилетним сыном. Они остановились в Путятине для ночевки, а утром ребенок не смог разбудить отца.

Он обратился за помощью к водителю стоящей рядом машины, а тот — к сотрудникам комплекса.

«Рано утром к нам обратился водитель одной из машин, стоящих на парковке. С его слов, мужчина большегруза MAN не подает признаков жизни. С ним вместе находится ребенок. Я позвонила в полицию и скорую помощь. Мы забрали ребенка в кафе, напоили горячим чаем. Потом передали работникам скорой медицинской помощи», — рассказала сотрудница кафе.

Причина смерти устанавливается. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства произошедшего выясняются.