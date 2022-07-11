В Омской области девятилетний мальчик утонул около разрушенной плотины

Его унесло сильным течением.

В Омской области девятилетний мальчик утонул около разрушенной плотины. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в воскресенье, 10 июля, около 17.50 в Калачинске на реке Омь. Ребенок пошел в компании друзей на разрушенную плотину. Дети фотографировали и играли. В какой-то момент ребенок, перешагивая с камня на камень, оступился и упал в воду. Его унесло сильным течением.

На месте работают водолазы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Возбуждено уголовное дело.