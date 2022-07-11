В Омске при столкновении тюбинга и гидроцикла погиб 22-летний парень
Гидроциклист въехал в тюбинг, который тянула за собой моторная лодка. На тюбинге были двое молодых людей, один из которых погиб.
В Омске при столкновении тюбинга и гидроцикла погиб 22-летний парень. Об этом в понедельник, 11 июля,
Трагедия случилась в воскресенье, 10 июля, на реке Иртыш. Гидроциклист въехал в тюбинг, который тянула за собой моторная лодка. На тюбинге были двое молодых людей, один из которых погиб.
Момент попал на видео.
Гидроциклист после столкновения скрылся, его ищут.
Возбуждено уголовное дело.