В Омске при столкновении тюбинга и гидроцикла погиб 22-летний парень

Гидроциклист въехал в тюбинг, который тянула за собой моторная лодка. На тюбинге были двое молодых людей, один из которых погиб.

В Омске при столкновении тюбинга и гидроцикла погиб 22-летний парень. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия случилась в воскресенье, 10 июля, на реке Иртыш. Гидроциклист въехал в тюбинг, который тянула за собой моторная лодка. На тюбинге были двое молодых людей, один из которых погиб.

Момент попал на видео.

Гидроциклист после столкновения скрылся, его ищут.

Возбуждено уголовное дело.