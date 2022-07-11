В Москве водитель на «Ниссане» сбил полицейского и врезался в автомобиль ДПС

Мужчину на автомобиле Nissan занесло на скользкой дороге и автомобиль вылетел на «островок безопасности», где находились сотрудники ГИБДД.

В Москве водитель на «Ниссане» сбил полицейского и врезался в автомобиль ДПС. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент случился вечером в воскресенье, 10 июля, на Новом Арбате. Мужчину на автомобиле Nissan занесло на скользкой дороге и автомобиль вылетел на «островок безопасности», где находились сотрудники ГИБДД. Пострадали двое полицейских, которые находились в салоне патрульного автомобиля.

Еще одного полицейского лишь задело потерявшим управление «Ниссаном» — сотрудник ДПС успел отбежать.

Сам водитель иномарки оказался трезв. На него составили административный протокол.