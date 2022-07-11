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В Кораблинском районе «Лада» вылетела в кювет и перевернулась
Авария случилась накануне, 10 июля.

В Кораблинском районе «Лада» вылетела в кювет. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 10 июля, примерно в 12.05 на 16-м километре автодороги «Ухолово-Кораблино». Там 44-летняя рязанка на автомобиле Lada Granta не выбрала безопасную скорость движения. Из-за этого автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

Пострадал 44-летний пассажир автомобиля. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.