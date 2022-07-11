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В АО «НПК «Альфа-М» подвели промежуточные результаты ацпроекта «Производительность труда»
8 июля завершился этап диагностики и планирования на 31-м предприятии-участнике национального проекта «Производительность труда» — АО «НПК «Альфа-М». На рабочем совещании члены рабочей группы проекта, эксперты регионального центра компетенций (РЦК) и руководство компании подвели промежуточные результаты внедрения технологий бережливого производства.

8 июля завершился этап диагностики и планирования на 31-м предприятии-участнике национального проекта «Производительность труда» — АО «НПК «Альфа-М». На рабочем совещании члены рабочей группы проекта, эксперты регионального центра компетенций (РЦК) и руководство компании подвели промежуточные результаты внедрения технологий бережливого производства.

По словам руководителя проекта Кирилла Письменного, руководство компании поставило перед специалистами РЦК важную задачу -- помочь оптимизировать производственный процесс за счет скрытых внутренних резервов.

«Это должно позволить предприятию минимизировать потери без дополнительных финансовых затрат и привлечения инвестиций», — подытожил руководитель проекта.

Во время этапа диагностики члены рабочей группы предприятия совместно с экспертами РЦК обнаружили основные производственные факторы, сдерживающие развитие компании, а также разработали план мероприятий по их устранению.

Как отметил генеральный директор-главный конструктор АО «НПК «Альфа-М» Алексей Ивлюшкин, «участие в проекте открывает предприятию дополнительные перспективы развития, а сотрудникам предоставляет уникальную возможность проявить себя и включиться в процесс непрерывных улучшений».

«Однозначно, мы выполняем важную миссию по оптимизации производственных процессов. Поставлю команде конкретные задачи по перевыполнению целевых показателей, будем ускорять темпы», — подчеркнул Алексей Ивлюшкин.

Научно-производственный комплекс «Альфа-М стал 31-м участником национального проекта «Производительность труда». Предприятие основано в 2013 году и является одним из ведущих в оборонно-промышленном комплексе России.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5%.