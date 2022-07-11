Рязанские полицейские составили протоколы на трех местных жителей в выходные дни

Итоги рейдовых мероприятий опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

В минувшие выходные — 9 и 10 июля, полицейские провели рейдовые мероприятия. Итоги в понедельник, 11 июля, опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

В ходе рейдов полицейские оштрафовали 30-летнего рязанца, который употреблял спиртное в общественном месте. На него составили административный протокол.

Еще на родителей двоих рязанцев составили административные протоколы, так как они были несовершеннолетними и находились в общественном месте в ночное время. Также правоохранители следили за порядком в районе Борковских карьеров.

Проверочные мероприятия продолжаются.