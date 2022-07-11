Рязанские нейрохирурги провели операцию на позвоночнике с помощью лазера

Для проведения операции нейрохирурги использовали светодиодный лазер, он помог быстро провести процедуру и сделать ее менее болезненной.

Рязанские нейрохирурги провели операцию на позвоночнике с помощью лазера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Специалисты отделения нейрохирургии ОКБ использовали новый метод для лечения болей в спине у молодой женщины. Пациентка жаловалась на сильную боль, которая усиливалась при ходьбе.

Врачи определили, что состояние связано с изменениями в позвоночнике. Медикаментозная терапия не приносила результата.

Для проведения операции нейрохирурги использовали светодиодный лазер, он помог быстро провести процедуру и сделать ее менее болезненной. С его помощью врачи разрушили нервные окончания позвоночника, которые проводят болевой сигнал. Уточняется, что операцию провели транскутанно, то есть без разрезов.

Главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал, что лазер уже применяли в общей и пластической хирургии. В дальнейшем в медучреждении планируют расширить применение лазерного аппарата.