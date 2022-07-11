Рязанку осудили за мошенничество при получении «чернобыльских» выплат

С 2017 года по март 2022 года она незаконно получила выплат на сумму почти 300 тысяч рублей.

Рязанку осудили за мошенничество при получении «чернобыльских» выплат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

36-летняя жительница Рязани предоставила в пенсионный фонд ложные сведения о том, что она проживает на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. С 2017 года по март 2022 года она незаконно получила выплат на сумму почти 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Суд признал женщину виновной и назначил полгода условного срока с испытательным сроком в один год.