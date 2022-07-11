Рязанцы сняли последствия урагана

Непогода накрыла областной центр в понедельник, 11 июля.

В Рязань в понедельник, 11 июля, накрыл ураган. РЗН. инфо собрал последствия непогоды из разных районов областного центра.

Так, сильные порывы ветра повалили деревья. Некоторые упали прямо на автомобили. Также из-за сильного ветра в Песочне сорвало кондиционеры.

Ранее стало известно, что из-за урагана сломались светофоры. Также порывом ветра подняло вверх железный щит и ударило мужчину с ребенком. А в Песочне вырвало окно и повредило припаркованный автомобиль.