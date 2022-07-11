Рязанцы пожаловались на заваленную мусором детскую площадку на Вишневой аллее

Пост об этом появился в соцсетях.

Рязанцы пожаловались на заваленную мусором детскую площадку на Вишневой аллее. Пост об этом в воскресенье, 10 июля, появился в группе «Рязань».

«Безобразие. Вишневая аллея. Детская площадка. Прошу администрацию обратить на это внимание», — говорится в посте.

На кадрах видно, что урны на детской площадке завалены мусором. Из-за этого горожане начали скапливать мусор рядом.

В комментариях рязанцы предложили администрации поставить побольше урн.