РНПК наградила призеров кустовой научно-технической конференции

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», провела награждение призеров кустовой научно-технической конференции (КНТК) молодых специалистов.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», провела награждение призеров кустовой научно-технической конференции (КНТК) молодых специалистов.

Всего в конференции принимали участие 210 молодых специалистов из 18 дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть». Из них четверо работников Рязанской НПК заняли вторые и третьи места в своих номинациях.

Победителей награждал генеральный директор РНПК Сергей Михайлов.

Так, молодой специалист Мария Колошеина представила работу по анализу расходов по списанию спецодежды и пути их снижения. Ее разработка направлена на повышение уровня бережливости и эффективности расхода ресурсов предприятия. Специалист провела много встреч с коллегами, проанализировала большие объемы информации и смогла доказать пользу от своей идеи. Проект принес Марии серебро в секции «Экономика и финансы».

Группа молодых специалистов — Ярослав Лебедев, Сергей Рысин и Максим Воронов выступали с темой «Оптимизация схемы приготовления битумов». Новаторство их разработки заключается в модернизации схемы установки производства битумов и изменение действующей технологии приготовления продукта. Реализация разработки позволит оптимизировать производство и повысит экономическую составляющую завода. Проект получил бронзу в секции «Технология процессов нефтегазопереработки».

На научно-технических конференциях удается выявить молодежь с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом. Первый — региональный этап НТК проводят на базе завода, далее победителей отправляют на защиту на кустовой этап НТК.

Рязанская НПК проводит конференции ежегодно, уже 21 раз. Наиболее успешные разработки молодых специалистов реализуются на площадках РНПК. Внедрение в производство идей, приносящих экономический эффект, — и есть ключевая цель проведения НТК молодых специалистов.