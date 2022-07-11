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На трех улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 11 июля, с 09:30 до 17:00 холодную воду отключили на улице Загородной в дома №№ 22 корпус 6, 22 корпус 7, 22 корпус 8.

С 09:30 и до окончания ремонтных работы холодной воды не будет на улице Качевской, в домах №№ 34 корпус 5, 36 корпус 1, 36 корпус 2.

С 10:00 до 14:00 холодную воду отключили в частном секторе на улице Покровской в домах с 1 по 68.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.